Ларионов: меня ничего не тревожит перед плей-офф. «Торпедо» дарит удовольствие от хоккея

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о поражении в матче с «Авангардом».

«Шикарная атмосфера, красивая арена. Скажу честно, одна из лучших в России. Играть приятно при таких трибунах. Игра получилась интересной, дала возможность хозяевам выйти вперёд, но мы затем нашли возможность вернуться. В итоге победил «Авангард», с чем я их и поздравляю. Наших ребят благодарю за то усилие, за желание и волю к победе, которое они проявили. К сожалению, в итоге удача была на стороне соперника.

Что тревожит перед плей-офф? Скажу честно, меня ничего не беспокоит. То, что сегодня показали ребята: мне показалось, что при клиническом завершении своих моментов мы должны были в первом периоде повести 3:0. По игре, по стилю мы провели хороший матч. Мы не можем требовать многих вещей от людей, которые выходят после травм, после болезней, поэтому здесь им важно вернуться в этот игровой ритм, получить те километры, которые они не накатали. В этом плане всё идёт к тому, что ребята будут полностью здоровы и будут играть в тот хоккей, к которому вы все привыкли. Мы рады давать удовольствие и радость от этой игры.

Действительно, хорошая команда не проигрывает подряд много матчей. Мы об этом говорили весь чемпионат, что мы не можем ссылаться на усталость, на нагрузки, на травмы. Ребята делают всё, что можно, в любом составе. Сейчас — главное закончить регулярку и начать всё с чистого листа в плей-офф», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.