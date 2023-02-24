Каменский объяснил, о чём говорит обмен Дмитрия Орлова в «Бостон» для «Вашингтона»

Олимпийский чемпион по хоккею и вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский прокомментировал обмен российского защитника Дмитрия Орлова из «Вашингтон Кэпиталз». Хоккеист перешёл в лидирующий в НХЛ «Бостон Брюинз».

«Думаю, что для Орлова это ещё один шанс выиграть Кубок Стэнли. «Бостон» — очень хорошая команда, в нынешнем сезоне она лидирует в регулярном чемпионате НХЛ. Со спортивной точки зрения Дмитрию предоставляется хорошая возможность.

Для «Вашингтона» такой обмен, по-моему, говорит о курсе на омоложение состава. Так что это исключительно бизнес-решение. У «Кэпиталз» ещё есть время, чтобы вернуться в зону плей-офф. Наверняка они сейчас будут искать кого-то на место Орлова до закрытия трансферного окна. Но в основном их цель — это омоложение команды», — приводит слова Каменского Vprognoze.ru.

Отметим, что «Вашингтон» также отдал в «Бостон» силового форварда Гарнета Хэтэуэя. Взамен «столичные» заполучили нападающего Крэйга Смита. Кроме того, «Кэпиталз» стали обладателями сразу трёх драфт-пиков — первого раунда в 2023 году, второго раунда в 2025 году и третьего раунда в 2024-м.