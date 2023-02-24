Мощный обмен русского в НХЛ! Овечкин расстроился, но сумел всё понять

Дмитрий Орлов оказался слишком дорогим для «Кэпиталз». Зато у него появляется шанс снова выиграть Кубок Стэнли.

Российская банда в «Вашингтоне» рассыпается на глазах. Летом «Кэпиталз» отказались от идеи продлить контракт с вратарём Ильёй Самсоновым, а накануне объявили о большом обмене с Дмитрием Орловым в качестве центральной фигуры. Теперь в обойме «Вашингтона», который ещё совсем недавно считался самой насыщенной россиянами командой, остались лишь двое обладателей красного паспорта – Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

Орлов, в свою очередь, готовится влиться в состав «Бостон Брюинз». Журналист Флуто Шинзава утверждает, что защитник присоединится к новому клубу завтра в Ванкувере, где, возможно, сыграет в матче с местными «Кэнакс».

В последнее время Орлов выступал в роли одного из старожилов «столичных». Выбранный на драфте под 55-м номером уроженец Новокузнецка присоединился к команде в возрасте 20 лет. В первом и третьем сезоне защитника периодически отправляли в ахаэловскую ссылку, второй год он почти полностью провёл в «Херши», а начиная с четвёртого воплотился в одного из ключевых защитников основы.

За семь с половиной полноценных сезонов в «Кэпиталз» Орлов ни разу не выпадал из плюсовой зоны по показателю полезности, активно помогал нападающим в созидании и сделал силовые приёмы в «мельничном» стиле своим фирменным трюком. 686 (60+196) очков при «+104» – подавляющее большинство защитников мечтают о статистических достижениях, ставших для Орлова реальностью.

Те же слова можно произнести и в отношении другой стороны: подавляющее большинство клубов были бы счастливы пользоваться услугами защитника уровня Орлова. Но рыночные механизмы в НХЛ настолько беспощадны, что порой даже не самые сильные команды готовы жертвовать сильными игроками. Вот и «Вашингтон», обнаруживший себя в затейливом финансовом положении, был вынужден отключить сердце и включить калькулятор.

Дмитрий Орлов Фото: Patrick Semansky/AP/ТАСС

В феврале «Кэпиталз» согласовали условия нового контракта с Диланом Строумом. 25-летний форвард быстро освоился в американской столице после перехода из «Чикаго». Нащупав взаимосвязь с Овечкиным и во второй раз в карьере приближаясь к 50+ очковому сезону, он не оставил менеджменту «столичных» и шанса: управленцам пришлось изъять из кошелька франшизы $ 25 млн на пятилетний контракт. Ещё почти $ 6 млн «съел» трёхлетний договор с форвардом Сонни Милано.

Совершённые сделки фактически закрыли для «Вашингтона» вопрос с атакой – девять основных нападающих имеют контракты на следующий сезон. Вместе с тем оба трансферных манёвра обострили неопределённость в обороне. Пространство под потолком зарплат сократилось до $ 17 млн, а в списке подписанных защитников одна фамилия – Джон Карлсон.

Очевидно, что летом серьёзную долю из сохранившихся средств запросил бы именно Орлов. По действующему контракту защитник зарабатывал $ 5,1 млн. The Athletic оценивает его стоимость на $ 700 тыс. выше, но с учётом нынешних контрактов Дмитрий вполне мог бы начинать с отметки в $ 6,5 млн, а для «Кэпиталз» такие затраты неприемлемы.

Обмен Орлова позволяет «Вашингтону» выручить за него хоть что-то, пока это ещё возможно. Отдавая вместе с защитником Гарнета Хэтэуэя, «столичные» получают коллекцию из драфт-пиков, опытного Крэйга Смита, который в девяти сезонах выбивал по 30 очков, права на Андрея Светлакова и разгружают платёжку.

«Я бы сказал, что Гарнет – альтернативная версия Брэда Маршана без такого атакующего таланта. Он отчаянный парень, который благодаря своим физическим данным может быть очень полезен на льду», – оценил вторую часть сделки Шукри Райтс, инсайдер Bleacher Report.

Сделка с Орловым не то, чем стоит гордиться, но выигрышных вариантов у «Вашингтона» просто не было. «Это грустно. Отличные товарищи по команде, хорошие друзья, хорошие игроки. Это тяжело, но это бизнес, это жизнь, поэтому я желаю им удачи, и мы должны двигаться дальше», – с грустью и пониманием оценил трансферные движения Александр Овечкин. Однозначным победителем из трейда вышел «Бостон». «Мишки» окончательно забетонировали оборонительную линию – теперь в команде девять защитников, всерьёз претендующих на место в основе. Но «Брюинз» не просто увеличивают глубину – Орлов обладает относительно свежим чемпионским опытом и даже на ментальном уровне способен помочь новой команде, которая, судя по всему, бросает все силы на поход за кубком в текущем сезоне.

Дмитрий Орлов Фото: nhl.com

«Что отличает этот трейд от предыдущих сделок «Бостона» перед дедлайном? То, что с высокой вероятностью это чистая аренда», – инсайдер TSN Hockey Крис Джонстон считает, что по истечении сезона Орлов может вернуться в столицу США. И хотя из-за нависшего над «Кэпиталз» потолка такой камбэк не просматривается, версия Джонстона активно циркулирует и в болельщицких кругах.

Поразительнее всего повела себя «Миннесота» – третий фигурант сделки. «Уайлд», давно и избыточно перегревшие собственную платёжку, взяли на себя 25% зарплаты Орлова в обмен на выбор в пятом раунде драфта-2023. Семь лет назад «дикари» воспользовались настолько же поздним пиком, чтобы завербовать Кирилла Капризова. Может быть, они знают что-то, чего не знает никто, и готовы повторить эксперимент?