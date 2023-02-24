Форвард «Металлурга» Коростелёв оформил хет-трик в ворота «Ак Барса»

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В эти минуты на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» принимает магнитогорский «Металлург». К середине третьего периода счёт 5:3 в пользу гостей.

Нападающий «Магнитки» Никита Коростелёв за два игровых отрезка оформил хет-трик. 26-летний форвард открыл счёт на четвёртой минуте.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

На 27-й минуте при счёте 2:1 в пользу магнитогорцев Коростелёв укрепил преимущество своей команды, оформив дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

За секунду до завершения второго периода Коростелёв оформил хет-трик.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Отметим, что этот хет-трик стал для нападающего первым в карьере.

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