Стала известна первая пара плей-офф в Восточной конференции КХЛ

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Нефтехимик» принимал китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:0 (0:0, 3:0, 4:0).

Благодаря этому успеху «Нефтехимик» набрал 74 очка после заключительного матча регулярного чемпионата и официально вышел в плей-офф. Нижнекамцы опередили «Трактор», который занимает девятую строчку. Челябинцы могут догнать «Нефтехимик» по количеству очков, однако по дополнительным показателям уже не сдвинут соперника с восьмой строчки.

Таким образом, в Восточной конференции КХЛ определилась первая пара плей-офф. В ней сыграют «Ак Барс», досрочно ставший первым, и «Нефтехимик». Серия начнётся в Казани 1 марта.

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