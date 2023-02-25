Президент КХЛ прокомментировал завершение карьеры Зариповым

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов высказался о завершении карьеры нападающим «Ак Барса» Данисом Зариповым. 41-летний форвард, дважды выигрывавший Кубок Гагарина в составе «Металлурга», завершил карьеру.

«Поздравляю Даниса с завершением яркой карьеры, которой позавидует любой хоккеист: пять Кубков Гагарина, три победы на чемпионатах мира, множество индивидуальных наград. Много лет мы провели вместе в одной тройке, получая невероятное удовольствие от игры и побед. Он давно стал настоящей легендой российского хоккея и заслужил этот статус упорным трудом, профессиональным отношением к делу и преданностью игре. Уверен, что казанским болельщикам будет не хватать его на льду, но нет никаких сомнений – чем бы Данис ни занялся после окончания игровой карьеры, он точно добьётся успеха», — приводит слова Морозова пресс-служба лиги.

Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3 (1:1, 3:1, 2:1).

Этот матч стал последним для капитана «Ак Барса» Даниса Зарипова. 41-летний нападающий принял решение завершить игровую карьеру. Зарипов является самым титулованным хоккеистом в истории КХЛ. Он выиграл пять Кубков Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах — в составе «Металлурга»). Всего в КХЛ форвард сыграл 817 матчей, в которых набрал 685 (292+393) очков.