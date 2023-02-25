Две голевые передачи А. Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Оттаву»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Брент Бёрнс, Сет Джарвис, Мартин Нечас, а также Брэди Шей. Российский форвард Андрей Свечников записал в свой актив две результативные передачи. Хозяева забросили по две шайбы в первом и третьем периоде.
«Каролина» находится на втором месте таблицы Восточной конференции, «Оттава» — на 13-м.
НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2023, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Бёрнс – 03:48 (5x5) 2:0 Джарвис (Ахо, Свечников) – 06:29 (5x5) 3:0 Нечас (Свечников) – 52:34 (5x5) 4:0 Шей (Ахо) – 56:30 (en)
В параллельных матчах «Филадельфия» уступила «Монреалю». В составе хозяев заброшенной шайбой отметился Илья Проворов. А также «Баффало» обыграл «Флориду».
НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2023, суббота. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 5
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Савар (Хоффман, Юлёнен) – 17:50 (5x5) 0:2 Тирни (Пеццетта, Бельзиль) – 19:55 (5x5) 0:3 Судзуки (Мэтисон, Хоффман) – 27:12 (5x4) 1:3 Типпетт (Фрост) – 40:08 (5x5) 1:4 Юлёнен (Бэррон, Друен) – 46:26 (5x5) 1:5 Андерсон (Арве-Пинар) – 52:12 (5x5) 2:5 Проворов (Деанджело, Фрост) – 58:32 (5x5)
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