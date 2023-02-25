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Две голевые передачи А. Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Оттаву»

Две голевые передачи А. Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Оттаву»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Брент Бёрнс, Сет Джарвис, Мартин Нечас, а также Брэди Шей. Российский форвард Андрей Свечников записал в свой актив две результативные передачи. Хозяева забросили по две шайбы в первом и третьем периоде.

«Каролина» находится на втором месте таблицы Восточной конференции, «Оттава» — на 13-м.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2023, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Бёрнс – 03:48 (5x5)   2:0 Джарвис (Ахо, Свечников) – 06:29 (5x5)   3:0 Нечас (Свечников) – 52:34 (5x5)   4:0 Шей (Ахо) – 56:30 (en)

В параллельных матчах «Филадельфия» уступила «Монреалю». В составе хозяев заброшенной шайбой отметился Илья Проворов. А также «Баффало» обыграл «Флориду».

НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2023, суббота. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 5
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Савар (Хоффман, Юлёнен) – 17:50 (5x5)   0:2 Тирни (Пеццетта, Бельзиль) – 19:55 (5x5)   0:3 Судзуки (Мэтисон, Хоффман) – 27:12 (5x4)   1:3 Типпетт (Фрост) – 40:08 (5x5)   1:4 Юлёнен (Бэррон, Друен) – 46:26 (5x5)   1:5 Андерсон (Арве-Пинар) – 52:12 (5x5)   2:5 Проворов (Деанджело, Фрост) – 58:32 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2023, суббота. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 3
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Скиннер (Томпсон, Йокихарью) – 23:51 (5x5)   0:2 Так (Пауэр, Томпсон) – 28:44 (5x4)   1:2 Вераге (Дюклер, Луостаринен) – 48:24 (5x5)   1:3 Скиннер (Томпсон) – 50:36 (5x5)
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