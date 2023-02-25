Две голевые передачи А. Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Оттаву»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Брент Бёрнс, Сет Джарвис, Мартин Нечас, а также Брэди Шей. Российский форвард Андрей Свечников записал в свой актив две результативные передачи. Хозяева забросили по две шайбы в первом и третьем периоде.

«Каролина» находится на втором месте таблицы Восточной конференции, «Оттава» — на 13-м.

В параллельных матчах «Филадельфия» уступила «Монреалю». В составе хозяев заброшенной шайбой отметился Илья Проворов. А также «Баффало» обыграл «Флориду».