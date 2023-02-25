Голевая Ничушкина и 26 сейвов Георгиева помогли «Колорадо» уверенно обыграть «Виннипег»
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В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:1.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Натан Маккиннон, Микко Рантанен, Джей Ти Комфер, Боуэн Байрэм, а также Мэтт Ньето. Российский фофрвард Валерий Ничушкин записал в свой актив результативную передачу. Его соотечественник, вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев совершил по ходу матча 26 спасений.
Единственную шайбу хозяев забросил Мэйсон Эпплтон.
После этого матча «Колорадо» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, «Виннипег» расположился на пятом месте.
НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2023, суббота. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Ничушкин, Лехконен) – 00:19 (5x5) 1:1 Эпплтон (Шмидт, Уилер) – 03:12 (5x4) 1:2 Рантанен (Родригес) – 04:32 (5x5) 1:3 Комфер (Рантанен, Маккиннон) – 07:34 (5x5) 1:4 Байрэм (Кольяно, Ньюхук) – 10:58 (5x5) 1:5 Ньето (Комфер, Тэйвз) – 30:59 (5x5)
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