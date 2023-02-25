Голевая Ничушкина и 26 сейвов Георгиева помогли «Колорадо» уверенно обыграть «Виннипег»

В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:1.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Натан Маккиннон, Микко Рантанен, Джей Ти Комфер, Боуэн Байрэм, а также Мэтт Ньето. Российский фофрвард Валерий Ничушкин записал в свой актив результативную передачу. Его соотечественник, вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев совершил по ходу матча 26 спасений.

Единственную шайбу хозяев забросил Мэйсон Эпплтон.

После этого матча «Колорадо» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, «Виннипег» расположился на пятом месте.