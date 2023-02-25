Кожевников: рано «Ак Барс» записали в явные фавориты Востока, конкуренция там приличная

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что с фаворитом плей-офф в Восточной конференции КХЛ не всё так однозначно и отметил плюсы в игре омского «Авангарда».

«Наконец-то в новом году увидел потенциал «Магнитки», которая в гостях смогла остановить набравший ход «Ак Барс». Это говорит о том, что рано Казань записали в явные фавориты Востока, конкуренция там приличная. Помимо «Магнитки» внимательно слежу за «Авангардом». Мне нравится и эта команда, хотя вижу там не только плюсы, но и минусы.

У Омска звонкая линия нападения, со своенравными и зрелищными ребятами, которые то включаются на максимум, то берут паузу. Непростая команда в управлении. Но выбор форвардов у «Авангарда» большой, поэтому тут всё зависит от тренерского искусства. Ещё отметил бы «физику» Омска. Понятно, что сейчас идёт компенсация за зубодробительный выезд на старте, и команда долго сидит дома. Но всё равно виден её функциональный запас, а значит, её первый тренер Дмитрий Рябыкин очень качественно провёл предсезонку. Профессионалы это оценивают», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Напомним, вчера «Металлург» в результативном матче в Казани обыграл «Ак Барс» со счётом 6:3. Казанский клуб досрочно занял первое место в таблице Восточной конференции КХЛ и будет иметь премущество на всех стадиях плей-офф вплоть до возможного финала.