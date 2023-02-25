The Athletic: убери Капризова из состава – и «Миннесота» будет одной из худших в НХЛ

Журналист The Athletic Майкл Руссо отметил исключительную важность для «Миннесоты» российского нападающего Кирилла Капризова и назвал отличия форварда от других звёздных снайперов НХЛ.

«В этом сезоне Капризов не выиграет «Харт Трофи», потому что очевидное преимущество над всеми будет у Коннора Макдэвида. Но если возвращаться к сути этой награды, то она вручается самому ценному игроку своей команды. Сложно назвать несколько хоккеистов, ценность которых для их команд будет сравнима с ценностью Капризова для «Миннесоты». Кирилл значит для клуба буквально всё. Убери его из состава – и я гарантирую, что «Миннесота» окажется одной из худших команд НХЛ.

Сейчас Капризов имеет особенную ценность ещё и потому, что в этом сезоне «Уайлд» испытывают проблемы с результативностью. Был длинный отрезок, когда у «Миннесоты» забивали голы в основном лишь четыре игрока, в том числе Кирилл. В любом случае он продолжает играть на первоклассном уровне каждый матч. Он отрабатывает в обороне, забивает из сложных позиций, обычно входит в пятёрку хоккеистов по количеству удалений, заработанных на себе.

Я пишу про НХЛ уже 28 лет и видел вживую игру многих звёздных снайперов вроде Буре или Габорика. В отличие от многих звёздных хоккеистов, Капризов не играет на чистых шайбах и не ждёт в средней зоне, пока ему отдадут передачу на выход один на один с вратарём. Он – особенный, особенный талант», – цитирует Руссо The Athletic.

Капризов в текущем сезоне НХЛ является лучшим снайпером и бомбардиром «Миннесоты» с большим отрывом. На счету 25-летнего нападающего 68 (34+34) очков в 59 матчах.