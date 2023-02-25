«Я ему сказал – пока не дашь результат, не надо». Зарипов о том, почему не сыграл с сыном

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов высказался о том, что его мечта сыграть вместе с сыном не исполнилась. 41-летний форвард завершил карьеру во вчерашнем матче с «Металлургом» (3:6). Сын форварда – 20‑летний Артур Зарипов – выступает за «Ирбис», который является фарм‑клубом казанцев в МХЛ.
«Почему не получилось сыграть с сыном? Может быть, это могло получиться. В прошлом году Дмитрий Вячеславович [Квартальнов] предлагал это. Но я не из тех людей, которые тянут за уши, пусть даже это мой родной сын. Пусть даже мы не сыграем вместе, но я готов ждать, чтобы он сам доказал свою компетентность и попал в первую команду. Я ему сказал – пока не дашь результат, не надо этого делать, несправедливые и наигранные моменты не по мне.
Если бы проявил себя, доказал, что способен, мы сыграли бы вместе, может, и не один матч. Может быть, он бы вместо меня играл сейчас, продолжил бы. Но я верю в него, у него всё впереди, думаю, и без меня докажет», – цитирует Зарипова пресс-служба казанского клуба.
Зарипов является самым титулованным хоккеистом в истории КХЛ. Он выиграл пять Кубков Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах — в составе «Металлурга»). Всего в КХЛ форвард сыграл 817 матчей, в которых набрал 685 (292+393) очков.
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