Ушла эпоха. Уникальный хоккеист КХЛ провёл последний матч в карьере

Ушла целая эпоха. Легенда, нет – ЛЕГЕНДА отечественного хоккея Данис Зарипов в последний раз вышел на профессиональный лёд. И, похоже, сейчас это действительно завершение карьеры. Самый титулованный игрок в истории КХЛ сыграл в матче «Ак Барса» с «Металлургом».

Как символично, ведь это две единственные команды, за которые он играл в нашей лиге. С Казанью Данис взял три Кубка Гагарина, ещё два – с Магнитогорском, на его счету шесть титулов чемпионатов России. Он удерживает рекорд «Ак Барса» по матчам, очкам, голам и передачам в чемпионатах России, является третьим снайпером и бомбардиром «Магнитки» в регулярках КХЛ. Кроме того, он трёхкратный чемпион мира в составе сборной России.

Зарипову 41 год, карьеру он собирался завершить ещё год назад, но тогда передумал. «Наверное, в жизни любого человека бывает, когда не насытился чем-то. Есть желание продолжить любимое дело», — говорил Данис летом, объясняя, что не хотел заканчивать на минорной ноте.

Он не играл с конца ноября и сегодня снова вышел на лёд. На раскатке общался с ведущими студии «Ак Барса» через микрофон, шутил, благодарил своего бывшего партнёра по «Магнитке», а теперь директора по развитию клуба Сергея Мозякина за то, что прилетел в Казань поддержать его в этот особенный день.

Когда в середине игры по арене объявили, что Зарипов проводит последний матч в карьере, трибуны поднялись на ноги и поприветствовали его овациями. Сделав круг почёта, Данис Зиннурович подъехал к скамейке «Металлурга» и тепло обнялся с Ильёй Петровичем Воробьёвым.

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Сыграл Данис тоже практически символически – три смены в первом периоде, три в третьем и ещё две – в концовке, выйдя шестым полевым на большинство. Очков не набрал, а «Ак Барс» проиграл со счётом 3:6.

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Конечно, прощание было бы ещё более красивым, если бы Казань смогла выиграть этот матч, но после финального свистка на счёт уже никто не смотрел. Всё внимание было на игрока в зелёном свитере с 25-м номером на спине. Зарипов с улыбкой взял в руки микрофон, чтобы сказать трогательную речь, во время которой на глазах у многих болельщиков наверняка выступили слёзы.

«Дорогие друзья! Рад, что сегодня полный стадион. Очень приятно, что моя карьера прошла при таком заполненном дворце. Хочу поблагодарить всех болельщиков, всех любителей хоккея «Ак Барса», которые на протяжении всей карьеры верили, переживали за команду, за меня.

Благодарю партнёров по команде, с кем играл за карьеру. Особенно партнёров по тройке Стаса Галиева, с которым мы взяли один Кубок, Вову Ткачёва, Алексея Алексеевича Морозова, который сегодня здесь присутствует, Сергея Зиновьева, Сергея Валерьевича Мозякина, который тоже прилетел сегодня посмотреть на меня, и, конечно, Яна Коваржа.

И тренерский штаб «Металлурга», Илью Петровича, всех, с кем работал. А также руководство «Ак Барса» и раиса республики Татарстан за доверие все эти годы, за веру!

И самое главное, благодарю свою семью за то, что всегда были рядом, поддерживали и в трудную, и в радостную минуту. Спасибо всем, «Металлургу» удачи, кроме матчей с «Ак Барсом». А нашей команде поменьше травм, и в плей-офф мы ещё покажем. Я буду рядом. Спасибо всем!»

Последний прощальный круг по арене Зарипов делал под овации и мощные заряды «Спасибо, спасибо!»

Спасибо тебе, Данис Зиннурович, за всё! Ты – один в своём роде, уникальный хоккеист КХЛ, единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина. Легенда навсегда.