Бабаев — о публикации зарплат хоккеистов КХЛ: народ должен быть готов к таким цифрам

Хоккейный агент Шуми Бабаев рассказал, как относится к публикациям зарплат игроков КХЛ и выразил мнение, что далеко не все болельщики понимают, каким тяжёлым трудом достаются хоккеистам эти деньги.

«Я всегда положительно отношусь к тому, когда пишут о хоккее. Вне зависимости, что это вызывает — шок или позитив. Публикуют рейтинги зарплат — хорошо. Хотя считаю, что это должно быть преподнесено правильно. Народ тоже должен быть готов к таким цифрам, ведь не все понимают, что какой труд за ними стоит. Говорят: «Мы так же работаем», но это, конечно, не то же самое. Это тяжелый труд, связанный с потерей здоровья, и у спортсменов после окончания карьеры ничего нет за спиной, кроме того, что они заработали.

Вот опубликовали топ зарплат, а могли бы опубликовать и минимальные. У многих зарплаты средние или ниже среднего. В «Витязе» у меня игрок — Владислав Кара, который играет за 3,5 млн в год, но сколько голов он забил. Но это не говорит о том, что другим надо платить меньше. Это значит, что если даже ты пропустил год в КХЛ, не надо опускать руки, нужно проявить характер и убрать привычки, которые мешали хоккею. Публикация зарплат хороша тем, что дети, у которых есть талант, видят, что они смогут зарабатывать. Хотя это не оправдывает то, что родители дерутся на трибунах и считают деньги, которые смогут в будущем получать семилетние игроки. Поэтому всегда палка о двух концах. Везде есть щекотливые ситуации, и чтобы понять это, надо быть в них погруженными.

Готовы ли болельщики к такой информации? Болельщики у нас разные. Есть очень сильные, которые годами находятся в хоккее, и с ними очень приятно разговаривать. Они смотрят не только на статистику, но и на игру. А есть диванные горе-болельщики, которые никогда не ходят на хоккей, им делать нечего – ковыряются в носу, пузо выперли. Поэтому кто готов, а кто-то – нет. Нельзя просто так взять опубликовать, надо провести какое-то исследование, как-то подвести. В НХЛ есть информация по зарплатам игроков на определённых сайтах, но ни игроки, ни клубы, ни лига не дают официальные цифры», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой зарплата нападающего «Ак Барса» Александра Радулова в текущем сезоне составляет 90 млн рублей, а в следующем должна составить 80 млн рублей. В каждом из сезонов предусмотрен бонус в размере 90 млн рублей за попадание в тройку лучших бомбардиров чемпионата по итогам сезона КХЛ. На текущий момент Радулов замыкает тройку бомбардиров лиги.