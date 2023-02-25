Овечкин сократил отставание от Микиты в списке лучших бомбардиров до двух очков

В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». К середине второго периода счёт 4:1 в пользу «столичных».

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отдал результативную передачу. Благодаря этому российский нападающий набрал своё 1465-е очко в североамериканской карьере. Овечкин сократил отставание от легенды «Чикаго Блэкхоукс» Стэна Микиты, занимающего 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, до двух очков. Форвард «чёрных ястребов» набрал 1467 баллов.

Отметим, что это очко стало для Овечкина первым в феврале и за последние пять матчей. Теперь на счету Александра 55 (32+23) баллов в сезоне.