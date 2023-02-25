«Тяжёлое время для семьи Овечкина». Журналистка ESPN — о ситуации капитана «Вашингтона»

Журналистка ESPN Эмили Каплан поделилась мыслями о ситуации российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Капитан «столичных» вернулся в команду после того, как ушёл из жизни его отец Михаил Овечкин.

«Овечкин вернулся команду после смерти своего отца. Главный тренер „Вашингтона“ Лавиолетт говорит, что Алекс играет всё лучше и лучше.

Тяжёлое время для семьи Овечкина. Мать и брат Алекса должны приехать в Вашингтон и провести с ним немного времени", — сказала Каплан во время матча «Вашингтона» с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Напомним, 37-летний нападающий покинул столичный клуб и улетел в Россию 14 февраля из-за проблем со здоровьем у его отца Михаила. На следующий день, 15 февраля, стало известно, что Овечкин-старший ушёл из жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Михаилу Овечкину был 71 год.

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