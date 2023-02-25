Овечкин набрал первое очко в феврале. Он организовал голевую атаку «Вашингтона»

В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». К середине второго периода счёт 3:1 в пользу «столичных».

На 28-й минуте, когда «Вашингтон» лидировал — 2:1, Том Уилсон увеличил преимущество своей команды. Александр Овечкин начал атаку «столичных», отдав передачу защитнику Тревору ван Римсдайку. Хоккеист точной передачей вывел Уилсона один на один с Игорем Шестёркиным. Форвард успешно разобрался с вратарём — 3:1.

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Овечкин записал на свой счёт результативную передачу. Это очко стало для него первым в феврале и за последние пять матчей. Теперь на счету Александра 55 (32+23) баллов в сезоне.