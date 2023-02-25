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Четыре очка Кузнецова и две передачи Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3 (1:1, 4:0, 1:2).

Героем матча стал российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов. Форвард оформил дубль и отдал две результативные передачи. Два шайбы также забросил Ти Джей Оши, ещё по голу забили Том Уилсон и Сонни Милано. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отдал две результативные передачи.

За «Рейнджерс» отличились Баркли Гудроу, Крис Крайдер и Каапо Какко. Российский голкипер «Нью-Йорка» Игорь Шестёркин отыграл два периода, отразил 17 бросков и пропустил пять шайб.

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