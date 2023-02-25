Четыре очка Кузнецова и две передачи Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс»
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3 (1:1, 4:0, 1:2).
НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2023, суббота. 21:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Оши (Густафссон, Кузнецов) – 04:25 (5x4) 1:1 Гудроу (Мотт) – 08:00 (5x5) 2:1 Оши (Строум, Густафссон) – 23:16 (5x5) 3:1 Уилсон (ван Римсдайк, Овечкин) – 27:05 (5x5) 4:1 Милано (Кузнецов, Оши) – 32:53 (5x5) 5:1 Кузнецов (Обе-Кюбель, Фехервари) – 38:19 (5x5) 5:2 Крайдер (Фокс, Зибанеджад) – 46:49 (5x3) 6:2 Кузнецов (Овечкин, Уилсон) – 53:22 (5x5) 6:3 Какко (Крайдер, Зибанеджад) – 59:32 (5x5)
Героем матча стал российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов. Форвард оформил дубль и отдал две результативные передачи. Два шайбы также забросил Ти Джей Оши, ещё по голу забили Том Уилсон и Сонни Милано. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отдал две результативные передачи.
За «Рейнджерс» отличились Баркли Гудроу, Крис Крайдер и Каапо Какко. Российский голкипер «Нью-Йорка» Игорь Шестёркин отыграл два периода, отразил 17 бросков и пропустил пять шайб.
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