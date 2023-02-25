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Овечкин вплотную приблизился к Миките в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Таким образом, капитан «столичных» набрал свои 1465-е и 1466-е очки в регулярных чемпионатах. Благодаря этому Овечкин вплотную приблизился к легенде «Чикаго Блэкхоукс» Стэну Миките в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги. Экс-форвард «чёрных ястребов» занимает 16-е место с 1467 очками.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3 (1:1, 4:0, 1:2).

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