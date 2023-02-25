Овечкин вплотную приблизился к Миките в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Таким образом, капитан «столичных» набрал свои 1465-е и 1466-е очки в регулярных чемпионатах. Благодаря этому Овечкин вплотную приблизился к легенде «Чикаго Блэкхоукс» Стэну Миките в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги. Экс-форвард «чёрных ястребов» занимает 16-е место с 1467 очками.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3 (1:1, 4:0, 1:2).
- 26 февраля 2023
-
00:06
- 25 февраля 2023
-
23:58
-
23:48
-
23:44
-
23:34
-
23:31
-
23:26
-
23:19
-
23:10
-
23:06
-
22:54
-
22:48
-
22:38
-
22:29
-
22:23
-
22:17
-
22:11
-
22:01
-
21:47
-
21:41
-
21:29
-
21:16
-
21:08
-
20:55
-
20:43
-
20:35
-
20:31
-
20:04
-
19:31
-
19:24
-
19:14
-
19:13
-
19:13
-
18:44
-
18:21