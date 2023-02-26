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«Ощущения ужасные». Кузнецов высказался о шестиматчевой серии поражений «Вашингтона»

«Ощущения ужасные». Кузнецов высказался о шестиматчевой серии поражений «Вашингтона»
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов после победы во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» прокомментировал прерванную шестиматчевую серию поражений.

«Это был важный матч. Я никогда раньше не бывал в шестиматчевой серии поражений, ощущения ужасные. Я знаю, как мы можем играть, у нас в раздевалке отличные ребята, которые дороги друг другу. После каждого поражения видишь, какие все грустные, а такого видеть не хочется», — сказал Кузнецов после встречи.

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3 (1:1, 4:0, 1:2).

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