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Кузнецов забил шедевральный гол, мастерски переиграв Галака. Овечкин отдал передачу

Кузнецов забил шедевральный гол, мастерски переиграв Галака. Овечкин отдал передачу
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В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». К концу третьего периода счёт 6:2 в пользу «столичных».

На 54-й минуте капитан «Вашингтона» Александр Овечкин перевёл шайбу на Евгения Кузнецова. Нападающий «Кэпиталз» ускорился, убежал «один в ноль» и мастерски переиграл Ярослава Галака. Форвард убрал шайбу на неудобную руку и послал уже в пустые ворота, после чего отпраздновал «птичкой».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Отметим, что Кузнецов набрал уже 4 (2+2) очка. Овечкин записал на свой счёт вторую результативную передачу во встрече.

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