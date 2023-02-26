Никита Кучеров забросил шайбу по ходу матча с «Детройтом»

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг». На момент написания новости в игре перерыв перед третьим периодом, гости ведут со счётом 2:0.
В концовке второго периода российский форвард «Тампы» Никита Кучеров записал в свой актив заброшенную шайбу. В моменте с голом ему ассистировал Брейден Пойнт. Для Никиты Кучерова эта шайба стала 22-й в нынешнем сезоне, в его активе также 60 результативных передач в 57 играх.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Напомним, на данный момент «Тампа» занимает третье место в таблице Атлантического Дивизиона, набрав в онлайн-таблице 78 очков в 58 матчах. В предыдущем матче команда уступила «Баффало».
- 26 февраля 2023
-
06:15
-
06:05
-
05:42
-
04:42
-
02:20
-
01:28
-
00:33
-
00:26
-
00:24
-
00:15
-
00:06
- 25 февраля 2023
-
23:58
-
23:48
-
23:44
-
23:34
-
23:31
-
23:26
-
23:19
-
23:10
-
23:06
-
22:54
-
22:48
-
22:38
-
22:29
-
22:23
-
22:17
-
22:11
-
22:01
-
21:47
-
21:41
-
21:29
-
21:16
-
21:08
-
20:55
-
20:43