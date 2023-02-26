Никита Кучеров забросил шайбу по ходу матча с «Детройтом»

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг». На момент написания новости в игре перерыв перед третьим периодом, гости ведут со счётом 2:0.

В концовке второго периода российский форвард «Тампы» Никита Кучеров записал в свой актив заброшенную шайбу. В моменте с голом ему ассистировал Брейден Пойнт. Для Никиты Кучерова эта шайба стала 22-й в нынешнем сезоне, в его активе также 60 результативных передач в 57 играх.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, на данный момент «Тампа» занимает третье место в таблице Атлантического Дивизиона, набрав в онлайн-таблице 78 очков в 58 матчах. В предыдущем матче команда уступила «Баффало».