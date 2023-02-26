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Гол и ассист Кучерова, а также 45 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Детройт»

Гол и ассист Кучерова, а также 45 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Детройт»
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась сухой победой гостей со счётом 3:0.

В составе победителей заброшенные шайба на свой счёт записали Брейден Пойнт, Алекс Киллорн, а также российский нападающий Никита Кучеров. По ходу матча Кучеров также сумел отметиться результативной передачей. Теперь на его счету 22 заброшенные шайбы и 60 результативных передач в 58 матчах нынешнего сезона. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский совершил по ходу матча 45 спасений.

Напомним, на данный момент «Тампа» занимает третье место в таблице Атлантического Дивизиона, набрав 78 очков в 58 матчах. В предыдущем матче команда уступила «Баффало». «Детройт» занимает пятое место в таблице Дивизиона.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
0 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Кучеров, Киллорн) – 09:04 (5x5)   0:2 Кучеров (Пойнт, Пол) – 39:53 (5x5)   0:3 Киллорн (Хагель) – 57:47 (en)

Параллельно состоялись ещё несколько матчей НХЛ:

НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Клингберг (Зеграс, Строум) – 36:18 (5x5)   0:2 Сильверберг (Строум, Зеграс) – 44:06 (5x5)   1:2 Котканиеми (Славин) – 44:19 (5x5)   1:3 Терри (Лундестрём, Фаулер) – 52:01 (4x4)   2:3 Фаст (Песке, Стаал) – 53:35 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 5
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Брассар (Холден, Кастелиц) – 15:12 (5x5)   1:1 Мэтисон (Бэррон) – 24:29 (5x5)   2:1 Судзуки (Ковачевич) – 28:46 (5x5)   2:2 Пинто (Дебринкэт, Жиру) – 33:51 (5x5)   2:3 Уотсон (Хэмоник, Брассар) – 44:31 (5x5)   2:4 Батерсон (Ткачук, Согаард) – 45:18 (5x5)   2:5 Готье (Холден) – 51:57 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
7 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Зигенталер (Вуд) – 22:59 (5x5)   2:0 Хьюз (Зигенталер) – 28:35 (5x5)   3:0 Мерсер (Хишир) – 39:00 (5x5)   4:0 Хишир (Марино, Грейвз) – 44:05 (5x5)   5:0 Хэмилтон (Зигенталер, Маклауд) – 45:16 (5x5)   6:0 Братт (Хьюз, Шарангович) – 53:49 (5x5)   7:0 Бастиан (Баль, Татар) – 56:00 (5x5)
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