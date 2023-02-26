Гол и ассист Кучерова, а также 45 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Детройт»

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась сухой победой гостей со счётом 3:0.
В составе победителей заброшенные шайба на свой счёт записали Брейден Пойнт, Алекс Киллорн, а также российский нападающий Никита Кучеров. По ходу матча Кучеров также сумел отметиться результативной передачей. Теперь на его счету 22 заброшенные шайбы и 60 результативных передач в 58 матчах нынешнего сезона. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский совершил по ходу матча 45 спасений.
Напомним, на данный момент «Тампа» занимает третье место в таблице Атлантического Дивизиона, набрав 78 очков в 58 матчах. В предыдущем матче команда уступила «Баффало». «Детройт» занимает пятое место в таблице Дивизиона.
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