Две передачи Ничушкина и 28 сейвов Георгиева помогли «Колорадо» обыграть «Калгари»

В Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между «Колорадо Эвеланш» и «Калгари Флеймз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:1.

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился двумя результативными передачами. Причём вторая передача вполне могла быть засчитана как гол, но при броске россиянина небольшой рикошет случился от финского форварда «лавин» Мико Рантанена, на счёт которого и был записан гол. Российский вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 28 из 29 бросков соперника. Решающим в матче стал первый период, который хозяева выиграли со счётом 2:0.

«Колорадо» одержали пятую победу подряд и продолжают подниматься в таблице Западной конференции НХЛ.