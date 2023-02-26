Евгений Свечников установил личный рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ

В эти минуты в Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Чикаго Блэкхоукс». На момент написания новости в игре идёт третий период, счёт — 3:2 в пользу гостей.

На 11-й минуте матча российский нападающий «Шаркс» Евгений Свечников отметился заброшенной шайбой. В моменте с голом ему ассистировали Нико Штурм и Марк-Эдуар Власик. На счету Свечникова теперь восемь голов и шесть результативных передач в 44 матчах лиги.

Свечников установил личный рекод по забитым голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Предыдущий рекорд равнялся семи шайбам и был установлен в прошлом сезоне. Личный рекорд по очкам россиянин установил в том же сезоне, набрав 19 результативных баллов в составе «Виннипег Джетс».