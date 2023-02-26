Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Свечников установил личный рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ

Евгений Свечников установил личный рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты в Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Чикаго Блэкхоукс». На момент написания новости в игре идёт третий период, счёт — 3:2 в пользу гостей.

На 11-й минуте матча российский нападающий «Шаркс» Евгений Свечников отметился заброшенной шайбой. В моменте с голом ему ассистировали Нико Штурм и Марк-Эдуар Власик. На счету Свечникова теперь восемь голов и шесть результативных передач в 44 матчах лиги.

Свечников установил личный рекод по забитым голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Предыдущий рекорд равнялся семи шайбам и был установлен в прошлом сезоне. Личный рекорд по очкам россиянин установил в том же сезоне, набрав 19 результативных баллов в составе «Виннипег Джетс».

Новость по теме
Евгений Свечников забросил 8-ю шайбу в сезоне в матче с «Чикаго»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023