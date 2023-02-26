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Евгений Свечников забросил 8-ю шайбу в сезоне в матче с «Чикаго»

В эти минуты в Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Чикаго Блэкхоукс». На момент написания новости в игре первый период, счёт ничейный — 2:2.

На 11-й минуте матча российский нападающий «Шаркс» Евгений Свечников отметился заброшенной шайбой. В моменте с голом ему ассистировали Нико Штурм и Марк-Эдуар Власик. На счету Свечникова теперь восемь голов и шесть результативных передач в 44 матчах лиги.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Первую шайбу в составе хозяев в сегодняшнем матче забросил Ник Бонино. У гостей отличились Дэвид Густ и Бретт Сени.

Напомним, в следующем матче «Сан-Хосе» примет «Монреаль», а «Чикаго» отправится в гости к «Анахайму».