Гол Свечникова не спас «Сан-Хосе» от домашнего поражения в матче с «Чикаго»

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Чикаго Блэкхоукс». Победу в матче одержали гости со счётом 4:3.

Российский нападающий «акул» Евгений Свечников забросил шайбу и установил личный рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. После результативного первого периода следующую шайбу команды смогли забросить на первой минуте третьего периода, когда сольный проход совершил нападающий «Чикаго» Макс Доми. Отметим, что в матче не принимал участие капитан «Блэкхоукс» Патрик Кейн, который готовится к обмену в другой клуб. В концовке матча хозяевам удалось отыграться усилиями Эрика Карлссона и перевести игру в овертайм. Победу в серии буллитов принёс точный бросок нападающего «Чикаго» Филиппа Курашёва.

Отметим, что перед началом матча прошла церемония выведения из обращения номера многолетнего лидера «Сан-Хосе» Патрика Марло.