Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол Свечникова не спас «Сан-Хосе» от домашнего поражения в матче с «Чикаго»

Гол Свечникова не спас «Сан-Хосе» от домашнего поражения в матче с «Чикаго»
Аудио-версия:
Комментарии

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Чикаго Блэкхоукс». Победу в матче одержали гости со счётом 4:3.

Российский нападающий «акул» Евгений Свечников забросил шайбу и установил личный рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. После результативного первого периода следующую шайбу команды смогли забросить на первой минуте третьего периода, когда сольный проход совершил нападающий «Чикаго» Макс Доми. Отметим, что в матче не принимал участие капитан «Блэкхоукс» Патрик Кейн, который готовится к обмену в другой клуб. В концовке матча хозяевам удалось отыграться усилиями Эрика Карлссона и перевести игру в овертайм. Победу в серии буллитов принёс точный бросок нападающего «Чикаго» Филиппа Курашёва.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 4
Б
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Густ (Блэквелл, Дикинсон) – 02:14 (5x5)   1:1 Бонино (Макдональд, Штурм) – 04:17 (5x5)   1:2 Сени (Джонс) – 05:12 (5x5)   2:2 Свечников (Штурм, Власик) – 10:52 (5x5)   2:3 Доми (Маккейб, Мразек) – 40:16 (5x5)   3:3 Карлссон (Власик, Кутюр) – 57:49 (6x5)   3:4 Курашев – 65:00

Отметим, что перед началом матча прошла церемония выведения из обращения номера многолетнего лидера «Сан-Хосе» Патрика Марло.

Новость по теме
Евгений Свечников забросил восьмую шайбу в сезоне в матче с «Чикаго»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023