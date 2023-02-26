«Всегда мечтал об этом, чертовски счастлив!» Вратарь «Бостона» — о своём голе «Ванкуверу»

Голкипер «Бостон Брюинз» Линус Улльмарк поделился эмоциями от своего гола в ворота «Ванкувера» (3:1).

«Всегда мечтал об этом, мне всегда хотелось забить гол. Я действительно не знаю, что ещё сказать. Я в полном восторге. Сейчас я пытаюсь успокоиться. Это довольно круто. Ребята, которые забили гол в этой лиге — потрясающие вратари. Трудно описать, что я сейчас чувствую. Мне нужно как бы переварить всё это. Я просто чертовски счастлив.

Когда я подъехал к скамейке запасных, чтобы отпраздновать гол, кто-то в команде крикнул мне: «Ты должен сесть на скамейку», поэтому я ценю этот жест с их стороны», — цитирует Уллмарка официальный сайт НХЛ.

29-летний вратарь стал 10-м голкипером, забившим в НХЛ в XXI веке. В феврале 2000 года подобным достижением отметился Мартин Бродо, после чего к нему присоединились Жозе Теодор (2001), Евгений Набоков (2002), Мика Норонен (2004), Крис Мэйсон (2006), Кэм Уорд (2011), Майк Смит (2013) и Ринне (2020). Примечательно, что в 2013 году Бродо ещё раз поразил чужие ворота, забив второй гол в регулярке НХЛ.