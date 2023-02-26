На Востоке определилась вторая пара плей-офф КХЛ

В Магнитогорске завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Металлург» принимал на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Победу по буллитам со счётом 2:1 одержали гости.

Таким образом, «Металлург» набрал 83 очка после 68 матчей, занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции и сыграет в первом раунде Кубка Гагарина с «Автомобилистом», который также набрал 83 очка, но занял четвёртое место благодаря большему количеству побед за пределами основного времени. Серия стартует 2 марта в Екатеринбурге.

Окончательная сетка плей-офф на Востоке станет известна после завершения матча регулярного сезона «Ак Барс» — «Авангард».