На Востоке определилась вторая пара плей-офф КХЛ
Поделиться
В Магнитогорске завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Металлург» принимал на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Победу по буллитам со счётом 2:1 одержали гости.
Таким образом, «Металлург» набрал 83 очка после 68 матчей, занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции и сыграет в первом раунде Кубка Гагарина с «Автомобилистом», который также набрал 83 очка, но занял четвёртое место благодаря большему количеству побед за пределами основного времени. Серия стартует 2 марта в Екатеринбурге.
Окончательная сетка плей-офф на Востоке станет известна после завершения матча регулярного сезона «Ак Барс» — «Авангард».
Новость по теме«Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Металлург» в гостях
Комментарии
- 26 февраля 2023
-
18:21
-
18:16
-
18:10
-
17:41
-
17:32
-
17:28
-
17:18
-
16:54
-
16:38
-
16:28
-
16:19
-
16:08
-
15:53
-
15:38
-
15:20
-
15:02
-
14:48
-
14:47
-
14:25
-
14:10
-
14:00
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
12:35
-
12:15
-
12:00
-
11:50
-
11:36
-
11:20
-
10:56
-
10:44
-
10:24
-
10:00
-
10:00
Партнерский контент