Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

На Востоке определилась вторая пара плей-офф КХЛ

На Востоке определилась вторая пара плей-офф КХЛ
Комментарии

В Магнитогорске завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Металлург» принимал на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Победу по буллитам со счётом 2:1 одержали гости.

Таким образом, «Металлург» набрал 83 очка после 68 матчей, занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции и сыграет в первом раунде Кубка Гагарина с «Автомобилистом», который также набрал 83 очка, но занял четвёртое место благодаря большему количеству побед за пределами основного времени. Серия стартует 2 марта в Екатеринбурге.

Окончательная сетка плей-офф на Востоке станет известна после завершения матча регулярного сезона «Ак Барс» — «Авангард».

Новость по теме
«Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Металлург» в гостях
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023