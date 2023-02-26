«Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Металлург» в гостях

В Магнитогорске завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Металлург» принимал на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Победу по буллитам со счётом 2:1 одержали гости.
В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.
На шестой минуте второго периода счёт в матче открыл Семён Кошелев.
На шестой минуте третьей двадцатиминутки восстановил равенство в счёте Алексей Пустозёров с передач Александра Хмелевски и Данила Алалыкина.
В овертайме уфимский клуб снял вратаря и играл в формате 4х3, однако забить «Салавату Юлаеву» не удалось. В серии буллитов лучше оказались гости.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Таким образом, магнитогорский клуб сыграет в Кубке Гагарина – 2023 с «Автомобилистом».
- 26 февраля 2023
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