Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Металлург» в гостях

В Магнитогорске завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Металлург» принимал на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Победу по буллитам со счётом 2:1 одержали гости.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На шестой минуте второго периода счёт в матче открыл Семён Кошелев.

На шестой минуте третьей двадцатиминутки восстановил равенство в счёте Алексей Пустозёров с передач Александра Хмелевски и Данила Алалыкина.

В овертайме уфимский клуб снял вратаря и играл в формате 4х3, однако забить «Салавату Юлаеву» не удалось. В серии буллитов лучше оказались гости.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Таким образом, магнитогорский клуб сыграет в Кубке Гагарина – 2023 с «Автомобилистом».