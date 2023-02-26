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«Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Металлург» в гостях

«Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Металлург» в гостях
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В Магнитогорске завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Металлург» принимал на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Победу по буллитам со счётом 2:1 одержали гости.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На шестой минуте второго периода счёт в матче открыл Семён Кошелев.

На шестой минуте третьей двадцатиминутки восстановил равенство в счёте Алексей Пустозёров с передач Александра Хмелевски и Данила Алалыкина.

В овертайме уфимский клуб снял вратаря и играл в формате 4х3, однако забить «Салавату Юлаеву» не удалось. В серии буллитов лучше оказались гости.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 2
Б
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Кошелев – 25:39 (5x5)   1:1 Пустозёров (Хмелевски, Алалыкин) – 45:18 (5x5)   1:2 Башкиров – 65:00

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Таким образом, магнитогорский клуб сыграет в Кубке Гагарина – 2023 с «Автомобилистом».

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