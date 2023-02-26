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Форвард «Монреаля» Дадонов перешёл в «Даллас» в обмен на Гурьянова

«Даллас Старз» произвёл обмен российскими хоккеистами с «Монреаль Канадиенс». «Звёзды» подписали нападающего канадского клуба Евгения Дадонова в обмен на форварда Дениса Гурьянова, сообщает официальный сайт техасцев.

Отмечается, что «Монреаль» будет платить 50% зарплаты Дадонова до конца текущего сезона.

В текущем регулярном сезоне НХЛ Дадонов сыграл 50 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал 14 результативных передач.

Гурьянов за 43 сыгранные игры отметился двумя шайбами и семью голевыми передачами, набрав в общей сложности девять очков.

«Монреаль» после 59 матчей набрал 54 очка и располагается на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Даллас» имеет в активе 74 очка и занимает второе место в таблице Запада.

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