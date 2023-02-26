Форвард «Монреаля» Дадонов перешёл в «Даллас» в обмен на Гурьянова

«Даллас Старз» произвёл обмен российскими хоккеистами с «Монреаль Канадиенс». «Звёзды» подписали нападающего канадского клуба Евгения Дадонова в обмен на форварда Дениса Гурьянова, сообщает официальный сайт техасцев.
Отмечается, что «Монреаль» будет платить 50% зарплаты Дадонова до конца текущего сезона.
В текущем регулярном сезоне НХЛ Дадонов сыграл 50 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал 14 результативных передач.
Гурьянов за 43 сыгранные игры отметился двумя шайбами и семью голевыми передачами, набрав в общей сложности девять очков.
«Монреаль» после 59 матчей набрал 54 очка и располагается на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Даллас» имеет в активе 74 очка и занимает второе место в таблице Запада.
Бешеные деньги. Панарин – самый богатый русский игрок в НХЛ:
- 26 февраля 2023
-
19:53
-
19:47
-
19:41
-
19:39
-
19:30
-
19:16
-
18:57
-
18:39
-
18:32
-
18:21
-
18:16
-
18:10
-
17:41
-
17:32
-
17:28
-
17:18
-
16:54
-
16:38
-
16:28
-
16:19
-
16:08
-
15:53
-
15:38
-
15:20
-
15:02
-
14:48
-
14:47
-
14:25
-
14:10
-
14:00
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
12:35
-
12:15