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«Пожалуйста, повтори это». Тренер «Далласа» со смехом рассказал об успешной игре Гурьянова

«Пожалуйста, повтори это». Тренер «Далласа» со смехом рассказал об успешной игре Гурьянова
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Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур прокомментировал успешную игру российского нападающего Дениса Гурьянова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс». Форвард набрал одно очко за результативную передачу.

«Игра Гурьянова? (пауза) Да, отличная. Великолепная. Сделай это снова. Пожалуйста, сделай это снова (смеётся)», — приводит слова Дебура журналист Саад Юсуф на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Анахайм Дакс». Победу во встрече одержали подопечные Питера Дебура со счётом 3:2 в серии послематчевых буллитов.

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