«Сент-Луис» за Барбашёва получит чемпиона МЧМ 2023 года
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Игрок системы «Вегас Голден Найтс» Зак Дин отправляется в «Сент-Луис Блюз», сообщает инсайдер Даррен Дрегер в своём «твиттере». Напомним, в обратном направлении проследовал российский форвард Иван Барбашёв.
Дин был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги в 2021 году «Вегасом» в первом раунде под общим 30-м номером. Сейчас 20-летний форвард играет в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека за клуб «Гатино Олимпикс». В текущем сезоне Зак набрал 49 (24+25) очков за 38 сыгранных матчей.
В начале года Зак Дин завоевал золотые медали молодёжного чемпионата мира в Канаде.
«Вегас» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, имея в активе 76 очков. «Сент-Луис» с 57 очками находится на 11-м месте в таблице Запада.
Новость по темеНападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв перешёл в «Вегас»
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