Главный тренер «Авангарда» высказался о провокационном жесте Радулова после гола

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в последнем матче регулярного сезона КХЛ оценил игру голкипера омского клуба Василия Демченко и провокационный жест форварда казанцев Александра Радулова после реализованного буллита в овертайме.

«Демченко? Думаю, что он будет готов к началу плей-офф, он уже тренируется. Как отнеслись к жесту Радулова после гола? А что, он когда-то по-другому делает? Всегда мимо скамейки проезжает. Мы рады за него, что он гол забил, молодец, пусть дальше забивает, это его работа», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Омские «ястребы» в первом раунде Кубка Гагарина — 2023 сыграют с новосибирской «Сибирью». Серия начнётся 2 марта в Омске.