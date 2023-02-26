Кравец: «Авангард» рад попаданию в плей-офф. Мы поднялись с 11-го на 3-е место в регулярке

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Ак Барса» (2:3 ОТ) и рассказал о предстоящем плей-офф.

«Всех с окончанием регулярного чемпионата. У обеих команд он складывался по-разному, но в итоге обе заняли те места, которые заслужили по игре. Сегодня мы придерживались плана, многие ребята, которые сегодня играли, были в обойме на протяжении всего сезона, старались мы их подключать. Сегодня они проявили себя с лучшей стороны, против сильной команды отыграли хорошо и уверенно, для нас это очень важно. Хорошая борьба. Хорошие скорости, хорошие голы, ещё и овертайм болельщики увидели. Довольны матчем, возвращаемся домой и готовимся к плей-офф.

Насколько мы довольны жребием? Мы не выбирали, довольны, что попали в плей-офф. Довольны, что в течение регулярки поднялись с 11-го места на третье, что у нас есть такие молодые ребята. Как бог дал, так и будем работать», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.