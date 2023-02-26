Кудашов — о «Динамо» в регулярном чемпионате: за короткий срок мы создали команду

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над «Спартаком» (4:2) подвёл итог регулярки для бело-голубых.
«Общая оценка регулярному чемпионату? Я считаю, что за короткий срок мы создали команду. Потому что команда получилась новая – поменялись игроки, поменялись роли. Я уже не раз про это говорил – нападающие, защитники, новая вратарская бригада, сочетания звеньев. Очень сильно омолодилась команда, появилось много молодёжи. И команда создалась. Это самое важное. Она такая фундаментальная, у неё есть костяк. Да, были небольшие спады, а так ровно прошли чемпионат. Да, могли и лучше сыграть, был такой период, но случились объективные причины, в том числе травмы. Тем не менее регулярку провели хорошо», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 26 февраля 2023
-
21:35
-
21:20
-
21:03
-
21:01
-
20:58
-
20:55
-
20:53
-
20:51
-
20:46
-
20:42
-
20:41
-
20:39
-
20:37
-
20:26
-
20:16
-
20:09
-
19:53
-
19:47
-
19:41
-
19:39
-
19:30
-
19:16
-
18:57
-
18:39
-
18:32
-
18:21
-
18:16
-
18:10
-
17:41
-
17:32
-
17:28
-
17:18
-
16:54
-
16:38
-
16:28