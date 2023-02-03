Генменеджер «Динамо» выполнил свою работу на отлично. Но что будет с контрактом Кудашова?

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 приближается к своему окончанию. Уже ровно через месяц стартует самое интересное время хоккейного сезона – борьба в плей-офф за Кубок Гагарина. А всего через три месяца откроется рынок свободных агентов, который в этом году обещает стать огромным испытанием для очень многих генеральных менеджеров. В условиях значительного сокращения лимита на легионеров уже хорошо известны случаи, как желающие воспользоваться удачно сложившейся для себя ситуацией агенты начинают выкручивать руки клубам, выдвигая абсолютно неадекватные финансовые условия по будущим контрактам.

Теперь удержание имеющихся ценных ресурсов видится ещё более важной задачей для клубов, не обладающих бюджетами условных СКА или ЦСКА. Именно к такой категории команд относится московское «Динамо», чья платёжная ведомость по данным наших коллег из «Спорт-экспресс» в нынешнем сезоне составляет всего 550 миллионов рублей при потолке зарплат в 900 миллионов. Сделавшие ставку на воспитание собственных кадров бело-голубые хоть и не являются бедным клубом, но при этом не могут себе позволить участвовать в гонке вооружений с армейскими клубами или грандами Востока – вроде «Ак Барса», «Авангарда» или «Магнитки».

Несмотря на это, как уже не раз отмечалось в ходе сезона, тренерскому штабу Алексея Кудашова удалось выстроить боеспособный коллектив, оставляющий очень приятное впечатление в текущей регулярке. Последний выезд не сильно удался столичной команде, но она по-прежнему остаётся в группе лидеров в Западной конференции, отставая от того же ЦСКА всего на три очка. А впереди у столичной команды ещё 10 матчей, девять из которых она проведёт в московском регионе, что позволяет её болельщикам надеяться на удачное завершение гладкой части чемпионата. А пока что пятое место во всей лиге с полностью перестроенной командой в сравнении с прошлым сезоном.

Одним из главных открытий стал 27-летний нападающий Максим Джиошвили, до начала нынешнего сезона имевший на своём счету всего семь матчей на уровне КХЛ, последний из которых был сыгран ещё в феврале 2017 года. На протяжении последних четырёх сезонов Джиошвили выступал за санкт-петербургское «Динамо», а в межсезонье сумел пробиться в основной состав московского «Динамо», выиграв конкуренцию у множества игроков системы клуба – сначала в лагере развития, а затем и на тренировочном сборе в Нижнем Новгороде.

Не выступавший в течение пяти лет в КХЛ хоккеист с ходу сумел занять место в первом звене команды Алексея Кудашова, образовав стабильное сочетание с Ильёй Каблуковым и Иваном Мурановым. Это звено на протяжении всего чемпионата остаётся боевой единицей бело-голубых, а сам Максим уже дорос до сборной России и успешно дебютировал в составе национальной команды на Кубке Первого канала.

Неудивительно, что уже в дедлайн на генерального менеджера московского клуба Алексея Сопина обрушился вал предложений относительно возможного приобретения Джиошвили. Достоверно известно, что сильнее всех в услугах Максима был заинтересован казанский «Ак Барс», на руководство которого, по всей видимости, сильное впечатление произвела игра нападающего в тройке с двумя казанцами Ильёй Сафоновым и Дмитрием Воронковым. Но от варианта с продажей своего актива Сопин отказался наотрез.

В межсезонье Максим должен был стать ограниченно свободным агентом, и у «Динамо» было бы приоритетное право на заключение нового контракта с нападающим. Однако существовал очень высокий риск оффершита со стороны других клубов лиги. По информации коллег, потенциальные соискатели были готовы выдать игроку контракт как минимум на 35 млн рублей, но накануне бело-голубые сняли этот вопрос с повестки, сохранив хоккеиста на следующие два сезона. При этом новый контракт Максима обошёлся «Динамо» в сумму значительно меньше той, что указана выше. Следующие два сезона Джиошвили отыграет в родном клубе за 25 млн в год.

Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

«Мы благодарны московскому «Динамо» за оказанное доверие. Максим хотел остаться в команде, ему здесь всё нравится. В результате было принято обоюдное решение с нашей стороны и со стороны клуба о продлении контракта ещё на два сезона. Соглашение подписано на улучшенных для игрока финансовых условиях. Что касается заинтересованности и предложений со стороны других клубов, то их было порядка шести», – заявил хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего московского «Динамо».

Это абсолютный и несомненный успех Алексея Сопина, который, с одной стороны, сохранил для команды очень важный актив, а с другой стороны, сделал это на очень выгодных для клуба финансовых условиях. И это был не последний удачный шаг 35-летнего менеджера в работе со своими ограниченно свободными агентами. Помимо продления контракта с Джиошвили, согласно инсайду «Чемпионата», в самое ближайшее время динамовцы объявят о переподписании контракта со своей восходящей звездой Дмитрием Рашевским. Соглашение с 22-летним форвардом, в услугах которого также был заинтересован целый ряд клубов КХЛ, переподписано на два года.

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Прямо сейчас молодой динамовский талант переживает не самые лучшие времена. После травмы канадского центрфорварда Эрика О’Делла, с которым у Дмитрия была налажена отличная связка, Рашевский немного ушёл в тень. Но он по-прежнему является вторым бомбардиром своей команды в чемпионате. Да и требовать от 22-летнего парня, проводящего всего второй полноценный сезон в КХЛ, стабильной игры в течение 68-матчевого марафона регулярки было бы несколько наивно, если не сказать жёстче. Тут многие опытные игроки не могут похвастаться такой стабильностью, выдавая серийные провалы. Что уж говорить о молодёжи.

На выходе же можно констатировать, что уже к началу февраля генменеджеру «Динамо» удалось фактически полностью закрыть свой фронт работ. На действующих контрактах со столичным клубом теперь находятся практически все основные игроки команды. А именно оба вратаря – Илья Коновалов и Константин Волков, ключевые и системообразующие защитники – Андрей Миронов, Кирилл Готовец и Егор Мартынов, а также два иностранных форварда – Якоб Лилья и Джордан Уил, к которым в начале февраля добавились главные ограниченно свободные агенты – Дмитрий Рашевский и Максим Джиошвили. На контрактах находятся и ещё несколько важных игроков, в числе которых, например, белорусский джокер Александр Скоренов.

Таким образом, с точки зрения сохранения ключевых игроков текущей команды Сопину осталось определиться с фигурой третьего иностранца, формализовать продление контрактов с Ильёй Каблуковым, Иваном Мурановым и Иваном Игумновым и заключить новые соглашения с ещё несколькими своими воспитанниками. За три месяца до начала межсезонья «Динамо» может быть уверено в том, что ни один из лидеров команды (кроме «лишнего» легионера) не покинет команду летом. Это отличная работа генерального менеджера в тех условиях, о которых шла речь в начале материала.

Но главный вопрос, связанный с будущим московского «Динамо», по далеко не самым понятным причинам до сих пор остаётся нерешённым. Контракт с безусловным творцом успешного выступления москвичей в этом сезоне – их главным тренером Алексеем Кудашовым — пока что всё ещё не продлён. Напомним, что «золотой» капитан московского «Динамо» возглавил столичную команду в апреле 2021 года, подписав контракт с организацией по схеме «1+1».

«Мы ставим перед ним задачу сформировать не только основную команду, но и задачу воспитания молодежи Академии, команд МХЛ и ВХЛ. Задача стоит, чтобы динамовское движение в Москве, Санкт-Петербурге, да и по всей стране развивалось. Планы большие. Самоцель не только в том, чтобы главная команда боролась за Кубок Гагарина, но и чтобы наше динамовское движение поступательно расширялось и приумножалось. И чтобы молодёжь шла в динамовские школы, а потом пополняла и главную команду», — говорил в тот момент президент «Динамо» Виктор Воронин, отвечая на вопрос о целях, стоящих перед тренерским штабом Кудашова.

Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

Внимательно перечитываем слова руководителя «Динамо» и понимаем, что, помимо решения спортивных задач, перед Кудашовым была поставлена куда более глобальная цель по подведению к основе молодых игроков и выстраивания всей принципиальной системы подготовки молодёжи в клубе. И с этой задачей Кудашов справляется просто идеально. Давайте перейдём от слов к конкретным примерам.

19-летний защитник Никита Новиков в этом сезоне сыграл 52 матча (среднее игровое время выше 10 минут), 20-летний нападающий Богдан Тринеев – 31 матч (игровое время выше 11 минут), 20-летний нападающий Никита Буруянов – 32 матча (игровое время почти 10 минут), 20-летний нападающий Андрей Никонов – 49 матчей (игровое время выше 10 минут), 22-летний нападающий Владислав Михайлов – 44 матча (игровое время – 11 минут).

Шесть очень молодых игроков (о Дмитрии Рашевском всё было сказано выше) в возрасте от 19 до 22 лет уже являются игроками основного состава московского клуба. Помимо этого, 23-летний Иван Муранов из хоккеиста пятого звена за год превратился в игрока топ-3, а 24-летний Александр Скоренов в дебютном сезоне в КХЛ с ходу стал одним из открытий всей лиги.

Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

И это ещё не всё. Свой дебютный матч в карьере в КХЛ получил возможность провести 19-летний защитник Владислав Чуркин, а 17-летний форвард Игорь Чернышов и вовсе уже отметился голом в ворота ЦСКА. Прибавляем сюда резкий рывок 27-летнего Максима Джиошвили, также являющегося воспитанником клуба, и понимаем, что у руководства «Динамо» не может быть никакого морального права быть недовольным работой своего тренера.

«В самом начале, когда с Алексеем Кудашовым заключался контракт, мы договорились, что значительно омолаживаем основную команду и двигаемся дальше. У нас сейчас основная задача — развить детский хоккей, поднять молодёжные команды», — это слова Воронина уже от ноября 2021 года.

Кстати, ещё немного о Джиошвили. Желание продолжать работу с тренером, благодаря которому он за год дорос из игрока ВХЛ до первого звена «Динамо», было одним из главных факторов, по которым Максим не стал ждать оффершитов со стороны, а поставил подпись под новым контрактом с «Динамо».

С подачи главного тренера в «Сочи» в аренду были отправлены 20-летний защитник Василий Мачулин и 21-летний нападающий Иван Дидковский, в южном клубе получившие возможность поиграть в КХЛ и получить возможность лучше адаптироваться к взрослому хоккею перед возвращением в «Динамо» и продолжением борьбы за место в основном составе.

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А уже в следующем году к основе «Динамо» должны будут ещё более активным образом подключаться игроки 2005-го года рождения, уже прекрасно знакомые Кудашову по работе в детской школе, ведь именно с этими детьми Алексей Николаевич работал в плотном контакте в тот сезон, когда не имел работы в КХЛ. А сейчас эта самая молодёжь идёт на втором месте в МХЛ, и это при том, что по своему возрасту уступает практически всем прямым конкурентам, что так важно для молодёжного хоккея. Кстати, молодёжку «Динамо» возглавляет Антон Корредор, которому и помогал Кудашов по школе.

«Когда я играл, была преемственность поколений. Динамовский дух — не просто слова. Это было начиная от базы в Новогорске, заканчивая музеем. В какой-то момент это все потерялось. В тренерском штабе у нас сейчас все динамовцы, мы в прошлом году решили возродить все традиции. Хотим, чтобы это перекинулось и на школу, там тоже много динамовцев работает. Мы даже написали нашу философию, требования к игрокам», — рассказывал Кудашов в интервью Sport24 о подготовке молодых хоккеистов системы.

Под руководством главного тренера, который тратит всё своё время не только на подготовку главной команды к следующим встречам, но и на выстраивание общей вертикали подготовки «Динамо», как того и требовал президент клуба Воронин, москвичам действительно удалось изменить вектор развития клуба. Не на словах, а на деле. И теперь динамовский босс просто обязан отблагодарить своего тренера продлением контракта. Потому что без Кудашова вся выстраивающаяся система при любом новом тренере рискует рухнуть за несколько месяцев.

Очень просто всё обнулить, если недооценить вклад конкретных людей в текущий промежуточный успех. Да и если рассуждать с точки зрения бизнеса и вложений, то именно под Кудашова работающий в тесной связке с тренером генеральный менеджер Сопин формировал команду на следующий сезон. И где гарантия, что в случае ухода Кудашова (а он может уйти только в том случае, если самому клубу станет не нужен) тот же Джиошвили продолжит демонстрировать такую же игру, как сейчас? Те же слова относятся и на счёт развивающихся молодых игроков системы вроде Никонова, прибавляющего в уверенности от матча к матчу, чувствуя доверие и поддержку со стороны главного тренера.

Поэтому просто по-человечески продлевать контракт с тренерам нужно уже сейчас – в феврале – а не дожидаясь итогов выступления в плей-офф. Ведь сам Воронин, ставя цель тренерскому штабу, подчёркивал, что ему необходимы расширение динамовского движения и упор на молодёжь, а не только и не столько борьба за Кубок Гагарина. Именно так сделал тот же «Локомотив», ещё в декабре заблаговременно продлив контракт с Игорем Никитиным. В противном случае в следующем сезоне Воронин, как и всё руководство столичного клуба, может обнаружить себя у разбитого корыта, наблюдая за тем, как один из лучших тренеров России будет проявлять себя где-нибудь в другом месте. А уж в том, что тренерский штаб Кудашова без работы не останется, можно даже не сомневаться.