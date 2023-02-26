Средняя посещаемость регулярки КХЛ-2022/2023 — худшая за 14 лет без учёта ковидных сезонов

Средняя посещаемость матчей регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ составила 5438 зрителей при заполняемости арен в 63,5%. Это худший результат за последние 14 лет без учёта сезонов-2020/2021 и 2021/2022, прошедших при ограничениях из-за пандемии.

В дебютном сезоне-2008/2009 КХЛ посещаемость составляла 5117 зрителей. С тех пор ни разу (за исключением сезонов с ограничениями) средняя аудитория встреч не падала ниже отметки в 5,5 тысячи человек. Отметим, что в последний сезон перед пандемией лига побила рекорд посещаемости – 6492 зрителя в среднем на матчах.

Напомним, в нынешнем сезоне в чемпионате КХЛ не участвовали «Йокерит» и рижское «Динамо», которые покинули лигу весной 2022 года. В сезоне-2022/2023 команды провели рекордное количество домашних матчей – по 34.

Новость по теме Стали известны все пары Кубка Гагарина — 2023