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Ак Барс — Авангард. Прямая трансляция
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17:20 Мск
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Стали известны все пары Кубка Гагарина — 2023

Стали известны все пары Кубка Гагарина — 2023
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Сегодня завершился регулярный сезон Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После этого стали известны все пары Кубка Гагарина — 2023.

На Западе две серии стартуют 1 марта — между СКА и минским «Динамо», а также между «Локомотивом» и «Витязем». Первые матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Ярославле соответственно. Другие серии начнутся 2 марта: между ЦСКА и «Северсталью», а также между «Торпедо» и московским «Динамо». Стартовые встречи состоятся в Москве и Нижнем Новгороде соответственно.

СКА — «Динамо» (Минск) — 1 марта;
ЦСКА — «Северсталь» — 2 марта;
«Локомотив» — «Витязь» — 1 марта;
«Торпедо» — «Динамо» (Москва) — 2 марта.

На Востоке 1 марта сыграют «Ак Барс» и «Нефтехимик», а также «Салават Юлаев» и «Адмирал» Первые матчи пройдут в Казани и Уфе соответственно. 2 марта состоятся встречи «Авангард» — «Сибирь» и «Автомобилист» — «Металлург» Первые игры пройдут в Омске и Екатеринбурге соответственно.

«Ак Барс» — «Нефтехимик» — 1 марта;
«Салават Юлаев» — «Адмирал» — 1 марта;
«Авангард» — «Сибирь» — 2 марта;
«Автомобилист» — «Металлург» — 2 марта.

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