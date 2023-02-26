Барбашёв дебютирует за «Вегас» в ближайшем матче команды

Журналист Гэри Лоулесс в своём «твиттере» заявил, что дебют российского нападающего «Вегас Голден Найтс» Ивана Барбашёва состоится в ближайшем матче с «Колорадо Эвеланш», который начнётся 28 февраля в 5:00 мск.

Отмечается, что Барбашёв в «Вегасе» будет играть под 49-м номером. В текущем сезоне Иван провёл 59 матчей, в которых набрал 29 (10+19) очков.

Напомним, сегодня стало известно, что «Сент-Луис» за Барбашёва получил чемпиона МЧМ 2023 года Зака Дина, который в текущем сезоне играет в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека за клуб «Гатино Олимпикс».

«Вегас» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, имея в активе 76 очков. «Сент-Луис» с 57 очками находится на 11-м месте в таблице Запада.