Барбашёв дебютирует за «Вегас» в ближайшем матче команды
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Журналист Гэри Лоулесс в своём «твиттере» заявил, что дебют российского нападающего «Вегас Голден Найтс» Ивана Барбашёва состоится в ближайшем матче с «Колорадо Эвеланш», который начнётся 28 февраля в 5:00 мск.
Отмечается, что Барбашёв в «Вегасе» будет играть под 49-м номером. В текущем сезоне Иван провёл 59 матчей, в которых набрал 29 (10+19) очков.
Напомним, сегодня стало известно, что «Сент-Луис» за Барбашёва получил чемпиона МЧМ 2023 года Зака Дина, который в текущем сезоне играет в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека за клуб «Гатино Олимпикс».
«Вегас» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, имея в активе 76 очков. «Сент-Луис» с 57 очками находится на 11-м месте в таблице Запада.
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