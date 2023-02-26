«Сент-Луис» заинтересован вернуть нападающего Барбашёва летом

«Сент-Луис Блюз» заинтересован в возвращении форварда Ивана Барбашёва летом, сообщает журналист Энди Стрикленд в своём «твиттере».
«Барбашёв и его команда в восторге от того, как генеральный менеджер «блюзменов» Дуг Армстронг вышел из ситуации в последние несколько недель. В «Сент-Луисе» дали понять игроку, что они серьёзно заинтересованы в его возвращении, когда он станет свободным агентом летом», — написал Стрикленд.
В текущем сезоне Барбашёв в чемпионате НХЛ провёл 59 матчей, в которых набрал 29 (10+19) очков.
Напомним, «Сент-Луис» за Барбашёва получил чемпиона МЧМ 2023 года Зака Дина., который в текущем сезоне играет в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека за клуб «Гатино Олимпикс».
«Вегас» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, имея в активе 76 очков. «Сент-Луис» с 57 очками находится на 11-м месте в таблице Запада.
- 26 февраля 2023
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