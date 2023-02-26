Александр Овечкин провёл худший месяц в 18-летней карьере в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл худший месяц в североамериканской карьере.

В феврале Овечкин провёл шесть матчей, в которых записал на свой счёт лишь одну шайбу. Этот случай стал первым за 18-летнюю карьеру в НХЛ, когда форвард забил лишь один гол в рамках календарного месяца в регулярных чемпионатов.

Как отмечается на официальном сайте НХЛ, ранее худшим результатом в карьере Овечкина был ряд случаев с тремя шайбами. Кроме того, дважды в карьере россиянин забивал лишь два гола за месяц, но оба раза случились на старте сезона, когда чемпионат стартовал около середины месяца. Так, в сезоне-2008/2009 Овечкин забросил две шайбы в октябре (тогда первый матч был сыгран 10 октября); в чемпионате-2012/2013 нападающий дважды отличился в январе (стартовая встреча — 19 января).

Отметим, что в статистику не вошли три случая, когда капитан «Вашингтона» не забивал в конце чемпионата, поскольку месяц был неполным. Так, Овечкин не отличался в пяти апрельских матчах сезона-2016/2017, в трёх встречах апреля в чемпионате-2018/2019, а также в двух майских матчах сезона-2020/2021. В остальных случаях нападающий забивал не менее трёх голов.

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