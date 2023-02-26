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Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по количеству франшиз, которым забил 40+ голов

Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по количеству франшиз, которым забил 40+ голов
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз».

Как отмечает пресс-служба НХЛ, эта шайба стала для российского нападающего 40-й в карьере в ворота «клинков». «Баффало» стал девятой франшизой, которой Овечкин забил 40+ голов. По этому показателю капитан «столичных» вышел на единоличное второе место, обогнав Марселя Дионна (восемь франшиз). Лидирует в НХЛ по этому показателю легендарный хоккеист Фил Эспозито, который забивал 40+ голов 10 франшизам.

Напомним, в эти минуты в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Баффало Сэйбрз» принимает на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». После второго периода счёт 6:4 в пользу «клинков».

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