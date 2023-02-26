Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по количеству франшиз, которым забил 40+ голов

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз».
Как отмечает пресс-служба НХЛ, эта шайба стала для российского нападающего 40-й в карьере в ворота «клинков». «Баффало» стал девятой франшизой, которой Овечкин забил 40+ голов. По этому показателю капитан «столичных» вышел на единоличное второе место, обогнав Марселя Дионна (восемь франшиз). Лидирует в НХЛ по этому показателю легендарный хоккеист Фил Эспозито, который забивал 40+ голов 10 франшизам.
Напомним, в эти минуты в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Баффало Сэйбрз» принимает на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». После второго периода счёт 6:4 в пользу «клинков».
- 26 февраля 2023
-
23:20
-
23:10
-
23:00
-
22:49
-
22:43
-
22:38
-
22:23
-
22:11
-
22:02
-
21:56
-
21:46
-
21:35
-
21:20
-
21:03
-
21:01
-
20:58
-
20:55
-
20:53
-
20:51
-
20:46
-
20:42
-
20:41
-
20:39
-
20:37
-
20:26
-
20:16
-
20:09
-
19:53
-
19:47
-
19:41
-
19:39
-
19:30
-
19:16
-
18:57
-
18:39