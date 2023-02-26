Овечкин сравнялся с легендой «Чикаго» Микитой в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

В эти минуты в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Баффало Сэйбрз» принимает на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». К концу второго периода счёт 6:3 в пользу «клинков».

На 36-й минуте капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу, ставшую для него 33-й в сезоне. Российский нападающий набрал 57-е очко в нынешнем сезоне и 1467-е в карьере. Благодаря этому Овечкин сравнялся с легендой «Чикаго Блэкхоукс» Стэном Микитой в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги. Теперь хоккеисты делят 16–17-е места.

Отметим, что Овечкин проводит 1331-й матч в НХЛ. В нынешнем сезоне россиянин забил 33 гола и отдал 24 результативные передачи.