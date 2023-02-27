26 сейвов Самсонова помогли «Торонто» уверенно обыграть «Сиэтл»

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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Матч прошёл в Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» и завершился победой гостей со счётом 5:1.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Марк Джиордано, Джон Таварес, Тимоти Лильегрен, а также Остон Мэттьюс, отметившийся дублем. Российский голкипер Илья Самсонов совершил по ходу матча 26 спасений.

Единственную шайбу хозяев в этой встрече на свой счёт записал Винс Данн.

«Сиэтл» сумел отличиться уже на четвёртой минуте встречи, однако за оставшееся время пропустил пять безответных шайб и проиграл матч.

«Торонто» занимает второе место в таблице Атлантического Дивизиона, «Сиэтл» находится на четвёртом месте Тихоокеанского дивизиона.