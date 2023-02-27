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26 сейвов Самсонова помогли «Торонто» уверенно обыграть «Сиэтл»

26 сейвов Самсонова помогли «Торонто» уверенно обыграть «Сиэтл»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Матч прошёл в Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» и завершился победой гостей со счётом 5:1.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Марк Джиордано, Джон Таварес, Тимоти Лильегрен, а также Остон Мэттьюс, отметившийся дублем. Российский голкипер Илья Самсонов совершил по ходу матча 26 спасений.

Единственную шайбу хозяев в этой встрече на свой счёт записал Винс Данн.

«Сиэтл» сумел отличиться уже на четвёртой минуте встречи, однако за оставшееся время пропустил пять безответных шайб и проиграл матч.

«Торонто» занимает второе место в таблице Атлантического Дивизиона, «Сиэтл» находится на четвёртом месте Тихоокеанского дивизиона.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2023, понедельник. 03:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 5
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Данн (Эберле, Макканн) – 03:47 (5x5)   1:1 Джиордано (Лильегрен, Нюландер) – 04:58 (5x5)   1:2 Таварес (Нюландер, Холл) – 07:06 (5x5)   1:3 Лильегрен (Марнер, Бантинг) – 12:51 (5x5)   1:4 Мэттьюс (Марнер) – 24:13 (5x5)   1:5 Мэттьюс (Марнер, Бантинг) – 52:31 (5x5)
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