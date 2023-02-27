Евгений Малкин признан первой звездой матча с «Тампой»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:3.
После окончания встречи пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов матча. Все трое были выбраны из состава «Питтсбурга». Первой звездой стал российский форвард Евгений Малкин, отметившийся заброшенной шайбой и результативной передачей.
Второй звездой признан Брайан Дюмулен, на счету которого заброшенная шайба и ассист. Третья звезда — Теодор Блюгерс, отличившийся заброшенной шайбой.
Напомним, на счету Евгения Малкина 23 шайбы и 39 результативных передач в 59 матчах нынешнего сезона.
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