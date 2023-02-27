Барри Тротц станет новым генеральным менеджером «Нэшвилла» летом

Дэвид Пойл покинет должность генерального менеджера «Нэшвилл Предаторз», а также пост президента хоккейных операций 30 июня, сообщает официальный сайт «хищников».

Пойл останется в организации в качестве советника руководства по бизнес-операциями и отдел хоккейных операций. Пойл – единственный генменеджер в истории «Нэшвилла», он работал на этому посту 26 сезонов.

Новым генменеджером клуба с 1 июля 2023 года станет бывший главный тренер «Нэшвилла» Барри Тротц. 60-летний специалист работал главным тренером с «Айлендерс» и «Вашингтоном», который он привёл к победе в Кубке Стэнли в 2018 году.

«Нэшвилл» после 57 сыгранных матчей набрал 64 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.

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