«Нэшвилл» обменял второго снайпера команды Нино Нидеррайтера в «Виннипег»

Нападающий «Нэшвилла» Нино Нидеррайтер перешёл в «Виннипег», сообщается на официальном сайте НХЛ.

Сообщается, что «Предаторз» получат выбор во втором раунде драфта 2024 года. Швейцарский нападающий в прошедшее межсезонье подписал с «Нэшвиллом» двухлетний контракт на общую сумму $ 8 млн.

В текущем сезоне 30-летний швейцарец провёл 56 матчей в НХЛ, в которых отметился 28 очками — забросил 18 шайб и отдал 10 результативных передач. Нидеррайтер был вторым снайпером «хищников» после Филипа Форсберга, забившего 19 голов.

Напомним, с 2019 года швейцарский нападающий выступал за «Каролину Харрикейнз». В прошлом сезоне Нидеррайтер стал третьим снайпером команды в регулярном чемпионате, уступив лишь Андрею Свечникову и Себастьяну Ахо. Форвард забросил 24 шайбы, к которым прибавил 20 результативных передач в 75 встречах чемпионата. Всего на его счету 199 голов и 197 ассистов в 788 матчах в НХЛ.