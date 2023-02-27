Герсонский: серия с «Витязем» будет непростой, но, может, «Локомотив» что-то скрывал

Бывший главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский поделился ожиданиями от серии первого раунда Кубка Гагарина — 2023 «Локомотив» — «Витязь».

«Есть ли у «Витязя», «Северстали» или минского «Динамо» шансы в первом раунде? Психология игр плей-офф несколько отличается от игр «гладкого» чемпионата. Да, в командах, которые до этого добивались успехов – имею в виду ЦСКА, который выиграл два кубка в последние годы – осталась бо́льшая часть игроков. По психологической уравновешенности ЦСКА выше, чем «Северсталь».

Если взять СКА, то команда имела возможность выиграть Кубок Гагарина. Сколько там осталось игроков из тех составов. Тренерский штаб, который выигрывал – в этом плане у них есть преимущество. И, наверное, плюс в том, что есть опытные игроки, которые могут повлиять на психологию и выполнение действий молодых партнёров. Это сильно влияет на результат. Думаю, у СКА есть преимущество – так же, как есть преимущество у ЦСКА.

В паре «Локомотив» – «Витязь» многое зависит от глубины состава. Если играть семь игр, то нужно играть кем-то. «Витязь» в принципе редко попадал в плей-офф, у «Локомотива» в этом плане более высокий уровень. По подбору игроков, на мой взгляд, какое-то преимущество у «Локомотива» есть. Другое дело, что всё будет выливаться в игру, в выполнение игрового задания. В обороне «Локомотив», конечно, очень грамотно умеет добиваться результата. В атаке пока не совсем большое количество забитых голов. Посмотрим. Может быть, «Локомотив» что-то скрывал, функционально готовился и побежит совершенно на другом уровне. Вполне возможно и такое, но, на мой взгляд, будет непростая серия. Не думаю, что будет 4-0 в пользу «Локомотива», – сказал Герсонский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.