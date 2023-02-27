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«Он — машина». Кожевников назвал сильнейшего игрока КХЛ

«Он — машина». Кожевников назвал сильнейшего игрока КХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал сильнейшего, по его мнению, игрока КХЛ.

«Что, они кого-то обыгрывают 10:0? Хорошая команда, хороший подбор. При Билялетдинове начали здорово играть в обороне. По именам действительно сильнейшая команда. Но по игре будут другие вещи важны. Одно звено, где играет Радулов, у них очень хорошее. И вообще он – машина, Радулов – сильнейший игрок в нашей лиге, я считаю», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

В регулярном сезоне КХЛ за 62 сыгранные встречи Радулов забросил 25 шайб и отдал 32 результативные передачи, набрав в общей сложности 57 очков. В списке лучших бомбардиров Радулов занял третье место.

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