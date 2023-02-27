Быков: Татьяна Тарасова не прячет голову в песок, честь ей за это и хвала

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков отреагировал на слова заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой, которая заявила, что специалиста не ценят за его заслуги.

«Я очень уважаю Татьяну Анатольевну как и её отца. Был счастлив познакомиться и пообщаться с ними в своё время. Они — выдающиеся личности, специалисты и патриоты профессии и России! Благодаря им профессия тренера получила популярность, значимость и уважение.

Они не стеснялись и стесняются говорить правду и высказывать своё мнение по тому или иному вопросу и теме, касающиеся спорта и жизни. Честь им за это и хвала. Они не прячут голову в песок, а выставляют проблему на обсуждение и для поиска решения!

Благодаря таким личностям и происходит эволюция в спорте, да и в жизни тоже, потому что всё это взаимосвязано. Это очень интересные и глубокие люди, одни из немногих, возвысившие профессию тренера. Я их обоих очень уважаю, учился на их примере. У меня есть книга, я её купил в детстве, когда начинал играть в хоккей. Её автор — Анатолий Владимирович Тарасов. Я её с собой перевёз — это моя реликвия! Что касается высказывания… Так как это затрагивает мою фамилию, то я не вправе давать оценку. Считаю, это неэтично», — сказал Быков Legalbet.